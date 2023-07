Ciclismo: è il giorno dell'"Assietta Legend"

Una gara che dal 1988 ogni anno accoglie centinaia di appassionati da tutto il Nord Italia. Il tracciato di gara delle mountain bike corre lungo la “strada dell’Assietta” a oltre 2.000 metri. Un percorso d'alta quota che appassiona anche ciclisti internazionali. Per tutti la competizione è nota come il “Giro dell’Assietta”. Il percorso tocca le grandi vette delle Alpi Cozie come il Colle Basset (mt. 2424), il colle dell'Assietta (mt. 2472), Col Lauson (mt. 2497), Col Blegier (mt. 2381) e Monte Genevris (mt. 2533) con il faro degli alpini.