Cisterna danneggiata, acido nitrico sversato al casello dell'autostrada

Una miscela di acido nitrico sversata vicino al casello dell'autostrada A4 di Borgo d'Ale. L'incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di venerdì 14 quando una cisterna adibita al trasporto di liquami, residui da lavorazioni industriali, è stata danneggiata durante le operazioni di carico su un autorimorchio.

L'intervento

Per i soccorsi è intervenuta una squadra del distaccamento Livorno Ferraris, del Comando di Vigili del Fuoco di Vercelli, con una Squadra di Vigili del Fuoco Nbcr (Nucleo Batteriologico Chimico Radiologico) del comando di Torino, Arpa, sanitari del 118, personale autostrade e polizia stradale. I vigili del fuoco hanno intercettato la perdita e

contenuto il liquido già sversato. Fortunatamente entrambe le operazioni sono avvenute con successo limitando cosi i danni a cose e persone. L'autista del mezzo ha avuto necessità di un ricovero in ospedale L'intervento si è concluso nella tarda serata, con il travaso del restante liquido in un'altra cisterna e la bonifica dell'area.