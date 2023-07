Torna il Climate social camp e gli attivisti occupano di nuovo l'ex caserma La Marmora

Gli attivisti e le attiviste del Climate Social Camp hanno nuovamente occupato l’ex Caserma La Marmora, a Torino, in preparazione del campeggio che si svolgerà dal 26 al 28 luglio al Parco Artiglieri di Montagna del capoluogo.

"Alle 20 siamo entrati perché questi spazi non possono essere ceduti a privati per la costruzione dell’ennesimo supermercato in un quartiere che già ne è saturo, come evidenzia il lavoro di indagine del comitato Essenon. Devono invece essere restituiti alla popolazione per rispondere alle sue reali esigenze: biblioteche, ora del tutto assenti, aule studio, luoghi di aggregazione e condivisione”.