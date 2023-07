Code e rallentamenti in autostrada verso il mare

Due chilometri di coda tra Ceva e Millesimo. L’esodo verso il mare del primo weekend di luglio ha creato qualche disagio agli automobilisti diretti in Liguria. In particolare, fin dalle 8 di mattina di sabato 1 luglio, il cantiere ancora presente sulla A6 ha creato rallentamenti e file per gli automobilisti, con i tempi di percorrenza che da Torino a Savona si sono dilatati fino a raggiungere le due ore.

Rallentamenti e disagi anche lungo il mare, nel tratto di Autostrada A10 tra Savona e Ventimiglia. In particolare sono stati segnalati 4 chilometri di rallentamento tra Savona e Spotorno a causa del traffico intenso.