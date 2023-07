Col di Tenda, slitta a dicembre l'apertura parziale

E' da quasi 3 anni, dal passaggio della tempesta Alex - era l'ottobre del 2020 - che il traforo del Tenda è chiuso. on conseguenze drammatiche in chiave economica e, in particolare turistica, per Limone Piemonte e non solo. Anas e l'impresa Edilmaco hanno ora condiviso il cronoprogramma delle attività finalizzate alla riapertura della strada. Il nuovo piano operativo sarà sottoposto alla prossima riunione della Cig, la conferenza intergovernativa Italia-Francia.

Entro la fine del 2023 saranno completate le opere civili della nuova galleria del Colle del Tenda. Proseguono gli approfondimenti tecnici per attivare la viabilità del tunnel, in modalità di cantiere, entro la fine di quest'anno (la data prevista era ottobre 2023). Le attività di attrezzaggio impiantistico e di adeguamento degli imbocchi della galleria, danneggiati a seguito del passaggio di Alex, proseguiranno e le lavorazioni saranno ultimate entro il mese di giugno 2024 per il ripristino della circolazione stradale

tra Francia ed Italia.