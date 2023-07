Colonna di fumo sopra Nichelino: a fuoco due aziende

Due diversi incendi si sono sviluppati questa notte a Nichelino, in strada Buffa e in via Bixio. A essere colpite sono due distinte aziende, che si trovano circa a 2 chilometri l'una dall'altra. Il primo ha colpito la Isolpak una ditta di che produce materiale plastico e pannelli fonoassorbenti: le fiamme si sono sprigionate nel piazzale della ditta, coinvolgendo pedane e cassoni. Il secondo ha interessato una grande azienda agricola, dove si coltiva in particolare basilico. L'intervento dei Vigili del Fuoco è riuscito a estinguere il fuoco.

In entrambi i casi, si sospetta l'origine dolosa dei roghi. Non si sono registrati feriti.

Secondo le prime ricostruzioni i titolari sarebbero incensurati e non avrebbero ricevuto minacce o intimidazioni.