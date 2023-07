Comdata, cassa integrazione a rotazione per 6 mesi

CGIL, Cisl e Uil hanno sottoscritto con Comdata un accordo che salvaguarda i 61 lavoratori a rischio della sede di Ivrea, precedentemente impiegati nella commessa

Inps. A darne notizia i sindacati. L'accordo, firmato al ministero del Lavoro, prevede il ricorso alla cassa integrazione a rotazione per sei mesi, fino alla fine dell'anno. L'azienda,

per riconvertire i lavoratori, si adopererà per il recupero di nuove commesse. "La decisione di sottoscrivere l'accordo è stata molto complessa e combattuta - fanno sapere le segreterie nazionali di SLC-CGIL, Fistel-Cisl e Uilcom-Uiil - dal momento che, nel precedente semestre di ammortizzatore, l'azienda non è stata in grado di riconvertire, nel sito eporediese, neanche un lavoratore".