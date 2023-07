Come sta il tuo fegato? Screening gratuiti per la Giornata mondiale delle epatiti

Venerdì 28 luglio ricorre la Giornata Mondiale dell’Epatite e per il 2023 il tema rappresentativo scelto a livello internazionale dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) è “One life, one liver”, si ha una sola vita e un solo fegato: a significare che il virus dell’epatite, se contratto, può mettere in serio pericolo non solo il fegato ma anche la vita delle persone. Ecco perché saranno moltissime per l'occasione le opportunità di sottoporsi a screening gratuiti, sempre comunque possibili per i nati tra il 1969 e il 1989 oggetto di una specifica campagna regionale per la diagnosi precoce dell'epatite C.

Screening a Torino

In occasione della Giornata del 28 luglio, presso l'HUB Vaccinale Lingotto – via Ermanno Fenoglietti 15 (di fronte a Eataly), a Torino - dalle 8 alle 16 - è in programma un Open Day durante il quale sarà possibile effettuare, senza prenotazione, un test gratuito di screening HCV.

Screening a Biella

L'ASL di Biella darà la possibilità a chiunque sia nato tra il 1969 e il 1989 di eseguire il test per l'epatite C sia presso lo stand allestito nell'atrio dell'Ospedale di Biella, dalle 8 alle 11 sia presso la Casa della Salute di Cossato, dalle 9 alle 12.

Inoltre il 28 luglio dalle 15 alle 19 sarà possibile effettuare gli screening per qualsiasi fascia d’età presso il Drop In di Biella (Servizio di Riduzione del Danno e Limitazione dei Rischi per persone affette da dipendenza da sostanze legali e illegali gestito da ASL BI e Anteo Impresa Cooperativa Sociale), in piazza don Giorgio Coda Mer (raggiungibile dal parcheggio prima della sede LILT nei pressi di via Ivrea). In questa occasione sarà anche possibile ricevere informazioni sulle infezioni sessualmente trasmissibili e sulle misure di prevenzione, in collaborazione con il Servizio per le Dipendenze patologiche (Ser.D.) dell’ASL BI. Un’altra sessione di screening è prevista per lunedì 31 dalle 17 alle 19 con le stesse modalità.



Si ricorda che in ogni caso, per chi è nato tra il 1969 e il 1989, è sempre possibile eseguire gratuitamente, senza prenotazione, senza richiesta del Medico di famiglia, il test per l'epatite C (prelievo venoso) recandosi presso i centri prelievo dell'Ospedale di Biella e di Cossato dal lunedì al venerdì dalle ore 7.00 alle ore 9.00 con la tessera sanitaria.

Un esame indolore

L'esame consiste nella raccolta di una goccia di sangue tramite la puntura di un dito ed è rapido, sicuro, indolore e gratuito. Non serve né prenotazione, né richiesta del Medico di Fami l'eglia, basta portare con sé la propria tessera sanitaria.

Lo screening dell’epatite C è effettuato per rilevare le infezioni ancora non diagnosticate migliorando così la possibilità di una diagnosi precoce, avviare i pazienti al trattamento in caso di una malattia epatica avanzata e di manifestazioni extraepatiche, oltre a interrompere la circolazione del virus tra la popolazione.

Obiettivo: cancellare l'epatite dalla faccia della terra

L’OMS evidenzia la necessità di avvicinare la cura dell'epatite alle strutture e alle comunità sanitarie primarie, con l’obiettivo di raggiungere l'estinzione della malattia entro il 2030.

Come riporta il sito web dell’OMS, il fegato svolge silenziosamente oltre 500 funzioni vitali ogni giorno per mantenerci in vita, ma anche l’infezione da epatite virale è silenziosa e i sintomi compaiono solo quando la malattia è in fase avanzata. Sebbene esistano diversi tipi di virus dell’epatite (dalla A alla E), l’epatite B e C sono i più preoccupanti e causano quasi 8000 nuove infezioni ogni giorno, che per lo più non vengono individuate. Il risultato sono oltre un milione di decessi legati all’epatite ogni anno e una nuova infezione cronica ogni dieci secondi.



In Italia, le epatiti croniche virali hanno rappresentato per molti anni la principale causa di epatopatia cronica e di cirrosi nella popolazione generale; il recente sviluppo di terapie antivirali efficaci nell’eliminare o sopprimere i virus responsabili di queste malattie ha permesso di ridurre progressivamente l’incidenza di cirrosi e delle sue complicanze cliniche (tumore del fegato e insufficienza d’organo), inclusa la necessità di trapianto.

In un'analoga iniziativa promossa dall'ASL biellese sulla salute del fegato ("Ama il tuo fegato) nel 14,95% dei casi analizzati è stato riscontrato un valore alterato che ha comportato l’indicazione di accertamenti successivi e nell’1,94% è stata rilevata un’alterazione di tipo grave.