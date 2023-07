Contatta e minaccia l'ex moglie nonostante il divieto, arrestato

La polizia di Novara ha arrestato e tradotto in carcere un uomo, già in passato condannato per maltrattamenti in famiglia. L'uomo, già gravato dal divieto d'avvicinamento alla moglie, si è reso protagonista di diversi episodi in cui avrebbe

cercato di contattare la donna, anche tramite i suoi familiari e i colleghi di lavoro e in tali occasioni l'avrebbe minacciata più volte.

Non solo, si sarebbe recato in numerose circostanze presso l'abitazione della donna, in cui risiedono anche i figli minori della coppia, e da cui era già stato allontanato in passato, e in una occasione avrebbe anche minacciato di morte uno dei familiari presenti, arrivando a rincorrerlo per strada.

A quel punto i familiari della donna hanno deciso di presidiare a turno l'abitazione, e dopo che la donna aveva sporto querela per gli ultimi episodi, l'uomo al termine delle indagini è stato portato in carcere.