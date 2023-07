Contro il Sudafrica servono i tre punti

Mondiali calcio femminile. Nonostante la pesante sconfitta contro la Svezia, per 5 reti a zero, nella seconda partita del gruppo G, l'Italia di Milena Bertolini, vittoriosa nella partita d'esordio con l'Argentina, resta in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di finale. Le azzurre non possono più sbagliare. Nell'ultimo match del girone, mercoledì 2 agosto - alle 9, ora italiana - contro il Sudafrica, occorre totalizzare tre punti.

Girelli e compagne, che al momento occupano il secondo posto nel raggruppamento, se vincono sono certe del passaggio del turno, mentre se pareggiano servirà guardare il risultato dell'altra sfida tra la Svezia (già qualificata) e l'Argentina. In caso di vittoria delle svedesi (o di pareggio) saranno le azzurre ad andare alla fase a eliminazione diretta. Ma se le argentine dovessero battere le più quotate svedesi all'Italia non basterebbe il pari.

Servizio Alessandra D'Angiò

Immagini e montaggio Federico Mattei

Intervista a Cristiana Girelli, attaccante Italia