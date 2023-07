Controlli della polizia, tre arresti per droga in zona Barriera

Tre arresti sono stati eseguiti dalla polizia a Torino nel corso di una serie di servizi di controllo del territorio. Gli interventi sono stati svolti dagli agenti del Commissariato Barriera di Milano. Un maliano di 37 anni è stato bloccato su un autobus dopo essere stato pedinato: fra i sedili su cui si era sistemato è stato trovato un ovulo con 10 grammi di cocaina; e in seguito, nella sua abitazione, sono stati trovati altri 70 grammi circa di sostanze stupefacenti.

Per un senegalese di 39 anni l'arresto è scattato nel corso di un controllo stradale in corso Vercelli: l'uomo, alla vista della pattuglia, dopo avere fermato l'automobile ne era uscito e aveva tentato di fuggire a piedi, gettando alcuni ovuli (risultati contenere una ventina di grammi di cocaina) nell'androne di uno stabile prima di essere raggiunto. Nel suo alloggio erano nascosti altri trecento grammi di cocaina e un'ottantina di cocaina.

Un senegalese di 55 anni è stato arrestato dopo un controllo in via Leini: con sé aveva una dose di crack e 300 euro in contanti, mentre in casa, nella stanza di cui aveva l'uso esclusivo, sono stati trovati 47 grammi di cocaina, 24 di crack e 15 di eroina.