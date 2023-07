Controlli alto impatto, un arresto e due denunce

L'identificazione di 268 persone, di cui una arrestata in quanto indiziata di spaccio di sostanze stupefacenti e due denunciate in stato di libertà perché indiziate di tentato furto in concorso e porto ingiustificato di arnesi atti allo scasso. Sono alcuni dei numeri del controllo ad Alto Impatto, effettuato venerdì a Torino nell'area della stazione Porta Nuova e nelle zone adiacenti, da polizia, polizia ferroviaria, carabinieri, guardia di finanza, polizia municipale, ispettori Asl Sian, anche con unità cinofile.

I controlli

Sono stati controllati quattro esercizi pubblici, per due di loro sono state emesse cinque sanzioni amministrative per carenze igieniche per 4250 euro, per uno è stata decretata la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni igieniche. Sequestrati undici grammi di sostanze stupefacenti, contestati cinque illeciti amministrativi per possesso di droga. La persona arrestata dai carabinieri è stata trovata in possesso di hashish ed eroina, mentre altre due sono state denunciate dalla polizia per tentato furto di una bicicletta.