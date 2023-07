Un corallo per curare i fondali marini

Nelle scorse settimane il posizionamento della nursery dove i frammenti di corallo potranno crescere. Il progetto, sviluppato dal Dipartimento di Scienze della Vita e dell'Ambiente, è tra i primi di questo genere in Italia.

Nei prossimi mesi sarà misurato il tasso di crescita delle colonie di coralli per mettere a punto un protocollo da sperimentare in altre zone del Mediterraneo. La Cladocora, inserita nella lista rossa delle specie a rischio di estinzione, risente dei cambiamenti climatici e degli effetti delle attività umane. Un eventuale successo del progetto in corso sulle coste del Conero aprirebbe la strada a operazioni per ripopolare i fondali marini compromessi.

Nel video, il servizio con le interviste a Pierfrancesco Cardinale, studente dell'Università Politecnica delle Marche che ha sviluppato il progetto, e a Marco Zannini, direttore del Parco del Conero