Cosa mangiamo? Lo decidono i geni

Questione di gusti, sì, ma influenzati dal patrimonio genetico. Secondo lo studio della Scuola di Medicina dell'Università del Colorado, uno dei primi sui geni legati alla dieta, le preferenze alimentari sarebbero condizionate proprio dai geni.

Lo studio

Lo studio, su larga scala, è stato presentato al NUTRITION 2023, l'incontro annuale dell'American Society of Nutrition in corso a Boston.

I ricercatori hanno utilizzato la Biobanca del Regno Unito, che contiene i dati di 500.000 persone, per eseguire uno studio che permettesse l'acquisizione ad alta risoluzione di fenotipi a tutti i livelli, metabolismo, tropismo, comportamento, degli organismi di cui sono disponibili o verranno

generati dati genomici, che ha identificato i geni piu' fortemente associati alla dieta.

Sarebbero 500 quelli protagonisti delle scelte alimentari.

Gli aspetti genetici giocano un ruolo minore rispetto ad altri fattori - come quelli sociali, culturali, economici - nell'influenzare la dieta. Per questo è necessario avere un enorme bacino di dati da cui attingere.

Una ricerca importante perchè apre all'utilizzo della genetica per sviluppare strategie nutrizionali di precisione che aiutino a migliorare la salute o a prevenire le malattie. "Alcuni geni che abbiamo identificato sono legati alle vie sensoriali, comprese quelle del gusto, dell'olfatto e della consistenza e possono anche aumentare la risposta alla ricompensa nel cervello", ha detto Joanne Cole, professoressa presso il Dipartimento di Informatica Biomedica della University of Colorado School of Medicine, che ha guidato la ricerca.

Alcuni di questi geni possono determinare in modo chiaro il gradimento o meno di un alimento, quindi potrebbero essere utilizzati per creare profili genetici sensoriali che permettano di

regolare con precisione le raccomandazioni dietetiche di una persona in base agli alimenti che ama mangiare.