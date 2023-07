Covid, disturbi neurologici oggi rari, durati oltre sei mesi

Sempre meno frequenti i disturbi neurologici associati a Covid-19 durante le prime ondate pandemiche. Oggi vengono classificati come “molto rari".

I dati

Più del 70% di chi li ha sperimentati ha mostrato una risoluzione completa dei sintomi neurologici, ma solo dopo averci convissuto per mesi. Anche più di sei mesi dopo il contagio, per circa il 30% dei pazienti. I problemi cognitivi sono quelli risultati più persistenti, e inseriti per questo, fra le manifestazioni della sindrome Long Covid.

"I disturbi neurologici associati a Covid-19, chiamati collettivamente con il termine 'neuro-Covid', sono tra gli aspetti più allarmanti, controversi e meno compresi della recente pandemia", ricordano gli esperti. Si tratta di "sintomi e malattie diverse - elencano - da encefalopatia acuta (grave stato confusionale, con disorientamento e allucinazioni) a ictus ischemico, emorragia cerebrale, difficoltà di concentrazione e memoria, cefalea cronica, riduzione dell'olfatto e

del gusto, alcune forme di epilessia e di infiammazione dei nervi periferici". Su quasi 53mila pazienti ospedalizzati per Covid-19, circa 2mila erano affetti da disturbi neuro-Covid e sono stati seguiti per almeno 6 mesi dopo la diagnosi, così da analizzarne l'evoluzione.

Lo studio

Sono i dati che emergono dallo studio “Neuro-Covid Italy” che ha coinvolto 38 Unità operative di Neurologia in Italia e nella Repubblica di San Marino, per un totale di 160 neurologi e 2mila pazienti. Il lavoro è stato pubblicato su 'Neurology', rivista ufficiale dell'American

Academy of Neurology.

Il progetto



Promosso dalla Società italiana di neurologia (Sin), il progetto è stato coordinato da Carlo Ferrarese, direttore della Clinica neurologica dell'università degli Studi di Milano-Bicocca presso la

Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza. Lo studio è stato presentato al Comitato

etico di Auxologico il 26 marzo 2020 ed è durato 70 settimane, da marzo 2020 fino a giugno 2021, con un successivo follow-up al dicembre 2021.

