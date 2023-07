Criticità strutturali e pericolo crolli: sigilli al centro sociale dei Murazzi

Criticità strutturali, concreto pericolo per l’incolumità pubblica. Sono le motivazioni che hanno portato il Comune di Torino a mettere i sigilli al centro sociale autogestito dei Murazzi. A motivare l’ordinanza le modifiche strutturali che sarebbero state attuate all’interno degli spazi, in particolare l’apertura di un ampio arco tra due arcate, la 25 e la 27, operata su un muro portante, che, si legge nel documento “potrebbe comportare la compromissione della sicurezza statica dell’intera struttura”. Tra le irregolarità, anche la presenza di soppalchi realizzati in modo sommario e senza le altezze previste dalla legge.

Il rapporto

Gli abusi erano emersi da un rapporto della Digos che lo scorso giugno, insieme a vigili del fuoco e personale Asl, aveva ispezionato il centro sociale. Il Csa Murazzi fa parte della storia dell'antagonismo torinese. Le arcate, infatti, vennero occupate nel 1989 dal 'Collettivo Spazi Metropolitani', appartenente all'area dell'Autonomia ed è uno dei primi centri sociali a Torino.

Il precedente

Nel 2013 la magistratura aveva già posto sotto sequestro il Csa Murazzi, per abusi edilizi, dopo che erano stati sequestrati gli impianti musicali. La decisione era arrivata dagli sviluppi di un'inchiesta condotta dal pm Andrea Padalino su tutti i locali in riva al Po. Ma pochi giorni dopo lo sgombero, dopo una manifestazione, il sigilli erano stati rimossi e il centro sociale era stato rioccupato.

Le attività

Lo scorso marzo la Digos, coordinata dalla procura, aveva perquisito i Murazzi sequestrando gli impianti usati per i concerti, ma anche quelli per la somministrazione di bevande. Lo stesso era stato fatto all'Askatasuna. Grazie al recente blitz erano stati scoperti anche allacci abusivi dell'acqua. L'inchiesta riguardava il periodo tra maggio e settembre, quando il Csa era a pieno regime dopo la chiusura invernale. Secondo la Digos all'interno delle due arcate sarebbero state organizzate oltre una ventina di feste, con musica, band dal vivo e dj-set.