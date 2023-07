Beneficiario di un bye, ossia automaticamente ammesso al secondo turno, come testa di serie numero 2, Lorenzo Sonego debutta oggi, 27 luglio, al torneo ATP 250 di Umag in Croazia contro Marco Cecchinato che ha conquistato gli ottavi battendo in rimonta, da sfavorito, il russo Shevchenko.

I bookmaker puntano sul tennista torinese, reduce tuttavia da quattro sconfitte consecutive. Sulla terra rossa croata Sonego è dato anche tra i vincitori del torneo.