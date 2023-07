La Croce Verde alza bandiera bianca "Troppi furti, ce ne andiamo"

"Stiamo valutando di lasciare il presidio di via Nicola Porpora per cercare una nuova soluzione, possibilmente con un parcheggio recintato a protezione dei nostri veicoli". Sono le parole sconsolate di Marco Mortara, direttore della Croce Verde, dopo l'ultimo furto ai danni di una delle ambulanze in servizio.

Furti alla Croce Verde: “Cercano tecnologia e farmaci”

La notte scorsa, ha spiegato Mortara, intorno alle 2.30 del mattino, ignoti hanno rubato un telefonino usato dall'equipaggio di un'ambulanza come “Gps”. Quando gli stessi sono stati chiamati per un nuovo intervento non hanno potuto proseguire con il loro lavoro a causa del “colpo”. I ladri, spiegano dalla Croce Verde, sono pronti a portare via di tutto: “Una volta hanno rubato le portiere di un auto parcheggiata, a volte cercano direttamente i farmaci dai nostri mezzi e dai nostri zaini”.