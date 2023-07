Crolla un tetto, precipita operaio

È stato trasportato al CTO di Torino un artigiano di 51 anni rimasto ferito in un incidente sul lavoro a Sillavengo in provincia di Novara. L'uomo, un italiano residente a Novara, si trovava sul tetto di un'abitazione privata in via Parini per dei lavori di manutenzione quando vi è stato un cedimento della superficie che lo ha fatto precipitare al suolo da un'altezza di circa cinque metri. Scattato l'allarme sul posto è arrivato l'elisoccorso del 118 che constata la gravità delle fratture ha deciso il trasporto a Torino. Sul posto anche i Carabinieri di Fara Novarese e il servizio Spresal (Sicurezza e salute negli ambienti di lavoro) per accertare le dinamiche del crollo.