Cuneo, Carmine Grassi è il nuovo Questore

Si insedierà il prossimo 1 agosto il nuovo questore di Cuneo, Carmine Rocco Grassi. Classe 1964, foggiano di origine, il funzionario nominato dal Ministero dell'Interno si è laureato in Giurisprudenza a Bari. Al momento è dirigente superiore della Polizia di Frontiera di Milano, ma è stato in

passato vicario del questore a Cremona e a Torino. Succede nell'incarico al crotonese Nicola Alfredo Parisi, che lascia per raggiunti limiti di età. Parisi è stato al vertice della Polizia di Stato nella Granda dal 2020, in precedenza aveva ricoperto lo stesso ruolo a Biella per un triennio.