Cuneo inaugura la velostazione

A Cuneo è attiva la velostazione nel parcheggio del Movicentro, di fianco alla stazione ferroviaria: il parcheggio custodito e video sorvegliato per biciclette e altri mezzi di micro-mobilità ecologici sarà gestito dalla Bus Company Srl, azienda di riferimento del consorzio Grandabus. La struttura, realizzata tramite il progetto Piter Alpimed di Alcotra, è un fabbricato in grado di ospitare 48 posti bici fissi più quindici posti aggiuntivi. La velostazione è la prima in provincia di Cuneo e la seconda in Piemonte, dopo quella realizzata nel 2021 alla stazione Porta Nuova di Torino. All'inaugurazione con la sindaca Patrizia Manassero e l'assessore Luca Pellegrino era presente anche l'amministratore delegato di Bus Company Enrico Galleano. Il consorzio Grandabus ha deciso di spostare la propria biglietteria nell'area del Movicentro per rafforzare le possibilità di scambio tra il trasporto su gomma e ferro e le biciclette. Fino al 30 settembre 2023 l'utilizzo del servizio sarà gratuito anche per chi non è abbonato. All'interno della velostazione sono disponibili gratuitamente una postazione di manutenzione per emergenze (gonfiaggio gomme, attrezzi vari, etc) e quattro postazioni di ricarica elettrica.