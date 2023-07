Da Ovada sul ring a New York

Il pugile alessandrino Daniel Giacobbe a Brooklyn, New York, ha scritto la storia della boxe battendo il 4 volte campione nazionale Rafael Castillo che recentemente aveva vinto il torneo Ringmaster al Madison Square Garden.

“Sono molto felice ed orgoglioso della vittoria ottenuta - commenta il giovane atleta - frutto di tantissimo lavoro e sacrifici.

Ora Daniel, classe 1997, cresciuto nella Boxe Ovada ha trascorso un periodo negli Stati Uniti per allenarsi con il maestro di pugilato Martin Gonzales, olimpionico a Barcellona 1992 ed ex pugile professionista. Quello vinto dall'atleta ovadese è l'ultimo incontro da pugile dilettante perché ora, per Giacobbe, si aprono le porte dei professionisti, per una carriera che si svilupperà in America, continuando a rappresentare l'Italia.

“Per me, arrivare da una piccola città come Ovada e vincere contro il campione attuale nella sua città, New York, è stata un'emozione unica che non dimenticherò mai. Ringrazio tutti coloro che mi hanno aiutato in questo percorso", conclude Daniel.