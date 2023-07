Danneggiano autobus della Gtt, denunciati due minorenni

Due giovani di 16 e 17 anni sono stati denunciati dai carabinieri di Collegno, alle porte di Torino, per avere danneggiato un mezzo della Gtt. I militari dell'Arma hanno appurato che i giovani, mentre si trovavano alla fermata degli autobus lungo corso Francia, all'altezza di via Fiume, con un pugno hanno danneggiato uno dei cristalli laterali dell'autobus in servizio nella tratta della linea 17.

Minorenni danneggiano pullman Gtt, denunciati

Dopo l'atto vandalico i giovani si sono dati alla fuga, ma sono stati rintracciati dai Carabinieri in via Sabaudia di Grugliasco grazie alle immagini di videosorveglianza registrate sul messo. I due, accusati di danneggiamento e interruzione di pubblico servizio, una volta identificati, sono stati affidati ai genitori.