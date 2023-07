Delitto Martinelli, attesa per oggi la sentenza per quattro imputati

L'attesa dovrebbe finire oggi. Il tribunale di Vercelli dovrebbe esprimersi sull'omicidio di Cristian Martinelli, 34 anni, per i quali sono imputati quattro ragazzi maggiorenni. Il processo si svolge con rito abbreviato e accuse sono omicidio preterintenzionale e rapina con le aggravanti di avere agito in gruppo e con l'utilizzo di armi.

Il pm ha chiesto 11 anni di pena per Nicolae Capstrimb; 9 anni la richiesta per Bilal Zabori, 8 anni e 6 mesi per Janet Di Perri, 7 anni per Ait Benncacer. Era stato arrestato anche un altro ragazzo, minorenne, di cui si occupa la Procura dei Minori di Torino.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, il 14 ottobre 2022 il branco avrebbe incrociato Martinelli e gli avrebbe rubato gli occhiali da sole. Quando lui ha provato a riprenderseli è partito il pestaggio. Calci e pugni: quando Martinelli è caduto a terra non si sono fermati. Anzi, Nicolae Capstrimb ha infierito con una spranga di ferro. La vittima era stata soccorsa e portata all'ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato dove è morto due giorni dopo in seguito alle lesioni riportate nel pestaggio.

La famiglia di Martinelli ha fatto realizzare una targa che sarà posta in ricordo di Cristian alla stazione: "Sono andato in pace troppo presto – si legge – per mano di chi non ha avuto rispetto per la vita. La forza non è nella violenza. La vera forza è nel rispetto".