Omicidio Martinelli, la mamma di Cristian: "Non meritava questa morte. Ma ha avuto giustizia"

Marinella Pasini, mamma di Cristian Martinelli: “Non meritava una morte così, non la meritava. Sarà sempre con me e io mi sono tatuata una frase che lui mi ha lasciato: ‘Io sarò sempre con te, Ma’. Cristian almeno un po’ di giustizia l’ha avuta”.

Il Tribunale di Vercelli ha condannato a pene tra i 9 anni e mezzo e i 7 anni di carcere - ridotte per il rito abbreviato - i quattro giovani, poco più che maggiorenni, che nell'ottobre del 2022 picchiarono a morte il 34enne Cristian Martinelli alla stazione dei treni di Casale Monferrato, durante un’assurda rissa per rubargli un paio di occhiali da sole. La pena più severa è stata inflitta al 20enne Nicolae Capstrimb, che ebbe il ruolo più attivo nel pestaggio e che colpì la vittima anche con una spranga di ferro.

Cristian Scaramozzino, avvocato di Nicolae Capstrimb: “La versione del mio assistito è che non aveva intenzione di uccidere. La morte è scaturita a seguito delle percosse, per la situazione precaria in cui si trovava il povero Martinelli”.

Le condizioni fisiche di Martinelli erano precarie a cause delle dipendenze da cui faticava a staccarsi. Il giorno del pestaggio fatale, il 14 ottobre 2022, il branco approfittò proprio della sua fragilità. Lo fece anche l’unica ragazza del gruppo, considerata la leader, che non alzò mai le mani sulla vittima ma che istigava gli amici a continuare. Questo comportamento è valso anche a lei una condanna, a 7 anni e 8 mesi di reclusione.

Valentina Martinelli, sorella di Cristian Martinelli: “Devono essere cresciuti in maniera diversa, capisco che arrivino da famiglie che avevano già problemi... ma parte tutto dai genitori”.

Ragazzini animati da “delirio di onnipotenza e senso di impunibilità”: così li definirono gli inquirenti nella conferenza stampa che seguì agli arresti. Avevano instaurato il terrore nella zona della stazione ferroviaria di Casale, tanto che durante l'aggressione nessuno chiamò il 112. Proprio lì nei prossimi giorni la famiglia di Martinelli deporrà una targa commemorativa.

Valentina Martinelli, sorella di Cristian Martinelli: “Speriamo che sia un modo per sensibilizzare le generazioni future”.

