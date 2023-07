Deve scontare 2 anni e 10 mesi di detenzione: arrestato in un camper

Su di lui pendeva un ordine di cattura di due anni e 10 mesi di reclusione, emesso dalla procura della Repubblica di Torino per possesso di documenti falsi. L'uomo, un albanese di 34 anni, è stato rintracciato e arrestato dagli agenti della squadra mobile di Novara a Gozzano dove si nascondeva in un camper.

L'arresto

Il ricercato, fa sapere la polizia, è stato trovato con documenti rumeni falsi e una patente di guida, che utilizzava per muoversi indisturbato nel territorio italiano e all'estero. Anche stavolta, per il possesso dei documenti falsi, il ragazzo è stato arrestato e lunedì scorso, dopo l'udienza di convalida, nei suoi confronti è stata emessa la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia di Novara, al momento sospesa in quanto detenuto nella casa circondariale di Novara dovendo scontare la pena prevista dall'ordine di cattura.