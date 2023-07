Dieci fendenti alla guardia giurata, arrestato il rapinatore di via Forlì

La rapina era finita a coltellate e un vigilante aveva rischiato di morire dissanguato. Ma dopo pochi mesi di indagini il responsabile, un 53enne disoccupato con precedenti di polizia, è stato preso dai carabinieri.

La scena: un supermercato Eurospin nel quartiere Vallette di Torino. E' il tardo pomeriggio di un lunedì e in tanti stanno facendo la spesa rientrando a casa dal lavoro. Un uomo a volto coperto costringe una cassiera a dargli il denaro in cassa e fa per fuggire, ma l'addetto alla sicurezza, un nigeriano 46enne, se ne accorge e prova a fermarlo. L'inseguimento prosegue in strada e il rapinatore accoltella il vigilante dieci volte agli arti inferiori. I carabinieri, chiamati, sono subito sul posto e soccorrono il nigeriano, bloccando l'emorragia. In ospedale gli daranno 60 giorni di prognosi.

"La gravità dell’episodio - scrivono i militari in una nota - è dimostrata dalla crudeltà con cui il rapinatore ha colpito l’addetto alla vigilanza". Ora il presunto responsabile dovrà rispondere anche di lesioni personali aggravate. Con lui è stato arrestato anche un 49enne, che gli ha fatto da complice in un altra rapina, al supermercato “IN’S” di via Pragelato, strattonando l’addetto alla sicurezza intervenuto invano per fermarli.