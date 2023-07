Discarica abusiva a Torino, trovati rifiuti ed armi

Terreni e magazzini invasi da rifiuti speciali di vario genere tra cui residui ferrosi e legnosi, apparecchiature elettriche ed elettroniche, suppellettili, batterie ed oli esausti, 24 veicoli tra auto, moto, furgoni, mezzi agricoli, abbandonati ed in parte smantellati . Il tutto in un'area protetta vicino a due condomini in Corso Moncalieri a Torino.

Trovate anche armi e munizioni

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza di 14 bombole di gpl, smaltite dall'azienda multiservizi Igiene Ambientale Torino, presente nella zona. I militari hanno inoltre trovato diverse armi custodite in una cassaforte chiusa: un fucile da caccia ad avancarica di antica fattura, cinque pistole a tamburo o semiautomatiche, due carabine, quattro balestre, una sciabola della lunghezza totale di 74 cm e lama di 60 cm, un pugnale con fodero della lunghezza complessiva di 31 cm e lama di 19 cm. Presenti anche 120 cartucce di calibro 7.65, 6.35 e 38 Special, custodite in confezioni.