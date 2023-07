Domodossola, rissa in un locale. Quattro denunce

Quattro persone, due ventenni e due quindicenni, sono state denunciate dai Carabinieri di Domodossola per lesioni personali aggravate in seguito a un pestaggio avvenuto lo scorso fine settimana in un locale. La vittima, anch'essa giovane, è stata colpita con calci e pugni mentre si trovava a terra, caduta in seguito a uno spintone. A scatenare il pestaggio, secondo quanto ricostruito dai militari, il fatto che il giovane avrebbe urtato involontariamente una ragazza, amica dei quattro.

Il soccorso e la denuncia

A fermare l'aggressione è stato il personale del locale, che è intervenuto riuscendo a prestare i primi soccorsi al giovane che ha comunque riportato la frattura del setto nasale e di un dito della mano, con una prognosi di 30 giorni. Il giorno dopo, la vittima ha presentato querela ai Carabinieri i quali, attraverso la visione dei filmati e le testimonianze delle persone presenti nel locale, sono riusciti a risalire all'identità degli aggressori.