Coltellata al fidanzato, in carcere a Vercelli

È stata portata in carcere a Vercelli la donna di 54 anni che la scorsa notte ha accoltellato il compagno 56enne nella propria abitazione a Ronco Biellese.

La donna ha preso un coltello da cucina e ha trafitto all'addome l'uomo, residente sempre in paese, procurandogli gravi ferite.

L'uomo è stato portato in ospedale a Ponderano dove è stato sottoposto a un delicato intervento. Rimane ricoverato in terapia intensiva grave in prognosi riservata.

La donna all'arrivo dei carabinieri ha ammesso le proprie responsabilità. È stata quindi fermata con l'accusa di tentato omicidio. L'indagine è coordinata dalla procura di Biella e seguita dai carabinieri di Biella.