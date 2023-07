Il cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in una risaia a Novara, in frazione Torrion Quartara, a sud della città. Il decesso è stato comunicato dal 118. Il cadavere si trovava sul margine di una risaia lungo la strada vecchia che porta in direzione del centro della citta. Non si conoscono ancora altri particolari.

Inizialmente la persona deceduta era stata identificata in una donna.