Una donna è rimasta ferita durante la festa patronale di Ivrea, a causa di un cavallo imbizzarrito. Portata in ospedale, non è stata giudicata in gravi condizioni; ha riportato lesioni a una gamba. L'episodio è successo al termine di una sfilata: l'animale ha trascinato una carrozza lungo Corso Massimo D'Azeglio; il mezzo ha sbandato più volte, percorrendo anche un tratto su due ruote e colpendo una vetrina. Gli accertamenti sono in corso da parte della polizia locale.