Droni di salvataggio testati a Stromboli e nel Cratere degli Astroni

Droni interconnessi testati intorno all'isola vulcanica di Stromboli e alla Riserva naturale Cratere degli Astroni, vicino Napoli; scopo, il possibile utilizzo per la protezione civile in caso di calamità naturali, grazie alla tecnologia PNT, Positioning, Navigation and Timing. Il progetto si chiama Pathfinder ed è supportato dal programma NAVISP, Navigation Innovation and Support Programme, dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea. La prova inaugurale è stata condotta intorno e all'interno dello Stromboli, la seconda campagna di test nel Cratere degli Astroni. Pathfinder combina la tecnologia PNT basata sulla navigazione satellitare con tecnologie di comunicazione, per aiutare le squadre di soccorso a comprendere la situazione in caso di eventi catastrofici; compito dei droni, monitorare situazioni in rapida evoluzione e dirigere la raccolta di campioni, come i materiali espulsi dai vulcani, oltre ad aiutare a identificare persone in difficoltà e accelerare i soccorsi. Il loro uso può essere coordinato con quello di rover terrestri e se necessario con veicoli subacquei. La prova inaugurale a Stromboli aveva come obiettivo principale verificare e convalidare la funzionalità complessiva del sistema. La seconda campagna di test, nel Cratere degli Astroni, ha permesso di valutare altre possibilità, come il monitoraggio della flora e della fauna locali in situazioni di emergenza.