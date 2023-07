Due denunce e multe per cinquanta mila euro vicino alla stazione di Torino

Multe per cinquanta mila euro in alcuni negozi e due persone denunciate. E' il bilancio dei controlli fatti dalle Forze dell'Ordine - polizia, carabinieri, municipale e personale Asl e dello Spresal - nella zona antistante la stazione ferroviaria di Porta Nuova, a Torino, e nelle vie limitrofe.

Uno straniero è stato denunciato mentre tentava di vendere della droga a poliziotti in borghese. Un italiano, invece, è stato denunciato per ricettazione dopo che è stato trovato in possesso di alcuni orologi di pregio, il kit di assemblaggio degli stessi e 8 mila euro.