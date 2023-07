Giro di fatture false made in China, due indagati

In teoria, una ditta che si sarebbe dovuta occupare di commercio all'ingrosso di abbigliamento. In pratica, secondo le indagini della Guardia di finanza di Tortona (operazione “Muraglia cinese”), l'azienda si sarebbe occupata di emettere fatture false nei confronti di società sul territorio nazionale, per consentire l'evasione di imposte dirette e Iva. La ditta, gestita da due cittadini di origine cinese, sarebbe risultata priva di organizzazione, struttura operativa e personale, e avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti per 41 aziende gestite da cittadini di nazionalità cinese, per creare costi fittizi e consentire una diminuzione artificiosa dell'utile.

I reati ipotizzati

I due amministratori della ditta sono stati indagati dalla Procura di Alessandria per emissione di fatture false, dichiarazione fraudolenta e autoriciclaggio, poiché i proventi venivano trasferiti in Cina attraverso società-filtro riconducibili a loro stessi. Sequestrati un immobile e titoli per un valore di oltre mezzo milione di euro.