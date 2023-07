E la Mondelez-Saiwa rinnova il contratto integrativo

Sottoscritto il rinnovo 2023-2025 del contratto integrativo del gruppo Mondelez in cui rientra lo stabilimento Saiwa di Capriata d'Orba (Alessandria). "Dopo qualche mese e diverse riunioni, siamo giunti alla firma. L'accordo, che sarà sottoposto all'attenzione dei lavoratori nelle assemblee della settimana prossima - spiega, in una nota, Raffaele Benedetto (Flai-CGIL) - prevede un incremento del premio di risultato annuo di 300 euro (150 dal 2024 e altrettanti dal 2025) e l'aumento del ticket pasto di un euro al giorno. Già previsto per il sito di Capriata un premio di 2.140 euro, saranno rafforzate le relazioni sindacali e ci saranno più permessi per la conciliazione tempi di vita/lavoro".

Le assunzioni dei lavoratori somministrati

La trattativa ha visto anche una riorganizzazione occupazionale. Da agosto 2023 fino a tutto il 2024, saranno trasformati 6 contratti da part a full-time e ci saranno 18 assunzioni dirette con il gruppo Mondelez con contratti part-time verticali di addetti oggi assunti da agenzie interinali. "Si affermano, così - prosegue Benedetto - la centralità del lavoro diretto, un miglioramento delle condizioni dei dipendenti e la conferma del ruolo di Capriata, considerati anche gli investimenti che ci sono stati comunicati". Tra i brand prodotti in Italia da Mondelez: Oro Saiwa, Cipster, Ritz, Philadelphia, Fattorie Osella.