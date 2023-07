E' morto Marc Augé, l'antropologo del "non luogo"

E' morto Marc Augé, antropologo, etnologo, scrittore e filosofo francese. Aveva 87 anni ed era noto per la sua "antropologia del quotidiano", che ha trovato campo privilegiato di analisi negli spazi moderni (autogrill, centri commerciali, alberghi e in senso generale tutti gli spazi topografici in cui si svolgono i riti dell'afflusso e del consumo di massa) dominati dall'assenza di storia, identità, relazioni. In base a ciò, ha elaborato la teoria dei “non luoghi” come spazi estranianti e deculturalizzati che giacciono concettualmente all'estremo opposto del "luogo antropologico". Dal 2013 Augé aveva scelto Torino per risiedere, trovando nel capoluogo piemontese “una piccola Parigi".

Augé ha condotto numerose ricerche etnografiche in Africa, soprattutto in Costa d'Avorio e Togo. Dopo la metà degli anni ottanta, effettuò numerosi soggiorni in America latina. Autore di numerosi saggi, già directeur d'études presso l'École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) di Parigi, di cui è stato a lungo presidente, era membro, dal 2009, del Comitato scientifico del Festivalfilosofia, che così lo ricorda: "Con Marc Augé se ne va un amico e un maestro che ha dato al Festivalfilosofia e al suo pubblico, come a tanti pubblici sparsi in tutto il mondo, alcuni insegnamenti dai quali non si torna indietro, come l’idea che le nostre pratiche culturali siano immerse in sistemi simbolici che è indispensabile studiare con gli strumenti dell’antropologia: una disciplina che Augé, grande specialista del terreno africano, ha praticato anche rivolgendo quel particolare tipo di sguardo alle nostre società, nella convinzione che, per essere intelligibili, i processi culturali implichino che nella loro analisi ci rendiamo 'stranieri a noi stessi'. A tutte le persone a lui care va il cordoglio del festivalfilosofia, che lo saprà ricordare come merita".

L'annuncio della scomparsa è stato dato da Romain Huret, presidente dell'École des Hautes Études en Sciences Sociales di Parigi.

Nato a Poitiers il 2 settembre 1935, dal 2012 era membro del comitato d'onore dell'Associazione Fare arte nel nostro tempo/Making art in our time ed ha diretto anche l'Istituto francese di ricerche per lo sviluppo.