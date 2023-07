Edilizia, dati positivi ma preoccupano tassi d'interesse e carenza di manodopera

I dati del primo semestre 2023 sono stati molto positivi per l'edilizia torinese. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, i bandi di gara sono più che raddoppiati, +110 per cento, i permessi per costruire hanno registrato un + 43 per cento. Effetto del superbonus e del Pnrr. Ma per il futuro, i costruttori dell'Ance sono preoccupati per l'aumento dei tassi di interesse e per la carenza di manodopera generica e qualifica: secondo le stime dell'associazione, mancano circa trentamila lavoratori in Piemonte.