Elezioni regionali, partito il conto alla rovescia per coalizioni e partiti

Sarà il solleone di agosto. O piuttosto la brezza di settembre a portare consiglio. A meno di un anno dalle elezioni regionali, accordi e candidati sono in fase di studio, in attesa di conferme e chiarimenti. Nel centrodestra si fa solo un nome, Alberto Cirio, pronto a un secondo mandato forte di un'affollata lista del presidente. In attesa dell'ufficialità. Squadra che vince non si cambia, anche per la Lega, che riconosce in Cirio il candidato naturale.

Nella prima riunione di coalizione del centrosinistra, più che i presenti come spesso accade a fare notizia sono gli assenti. Movimento Cinque stelle e Terzo Polo.

Il segretario piemontese del PD Domenico Rossi promette: entro ottobre avremo nome e coalizione. L'appuntamento più atteso è a settembre, sotto i gazebo della Festa dell'Unità, quando sul palco salirà Elly Schlein.

Interviste a: Fabrizio Comba, Fratelli d'Italia; Paolo Ruzzola, Forza Italia; Sarah Disabato, Movimento 5 Stelle; Raffaella Paita, Italia Viva; Osvaldo Napoli, Azione