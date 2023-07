Emma Virginia Menicucci vola ai Mondiali di Fukuoka

Ci sarà anche la torinese Emma Virginia Menicucci ai Mondiali di nuoto di Fukuoka, in Giappone, in programma dal 23 al 30 luglio. L'atleta sarà uno dei punti forti della 4x100 stile libero. Fresca di diploma al liceo classico, oggi sta frequentando la facoltà di Medicina nell’Esercito, che le permette di allenarsi con continuità. Primatista italiana sui 50 da giovanissima, ha superato anche le difficoltà generate dal covid. Quando le piscine piemontesi hanno chiuso all’agonismo. Lei non voleva trasferirsi a Roma o a Milano, come hanno fatto molte colleghe per allenarsi, rischiando di compromettere la scuola. Così ha finito l’anno, ha dato la maturità ed è partita per gli Stati Uniti, dove ha recuperato il ritardo agonistico. La federazione americana le ha addirittura chiesto di gareggiare per loro. Ma lei niente: da italiana, ha voluto l'Italia. E ora vola a Fukuoka.