Exor punta su rinnovabili, sosterrà TagEnergy

Exor, la holding della famiglia Agnelli, punta sull'energia rinnovabile. Unirà le forze con Impala, società di investimento controllata da Jacques Veyrat e dalla sua famiglia, per favorire lo sviluppo di TagEnergy, società con sede a Lisbona in rapida crescita nei settori delle energie rinnovabili e dello stoccaggio energetico.

La nuova holding congiunta TagHolding, diventerà il singolo maggiore azionista di TagEnergy, società che dispone di un portfolio articolato di progetti in fase di progettazione, realizzazione o già in funzione in Australia, Regno Unito, Portogallo e altri Paesi europei.