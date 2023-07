Fa il bagno nel Ticino, giovane annega nel fiume

Un giovane è annegato nel pomeriggio nelle acque del Ticino. La vittima stava trascorrendo qualche ora di relax sulla sponda lombarda del fiume, poi ha deciso di fare il bagno. Per cause ancora da accertare, il giovane è annegato, finendo sulla sponda piemontese, nel territorio del comune di Galliate in provincia di Novara. Inutili i soccorsi del 118.