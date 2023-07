Facevano sorvegliare la marijuana dai cani da guardia, 4 arresti

Avevano in casa oltre sette chili di marijuana, che facevano sorvegliare da tre cani di grossa taglia. Sono stati arrestati in quattro a Montemarzino, in provincia di Alessandria, dopo una perquisizione della polizia che ha permesso di trovare anche 77 grammi di cocaina e due bilancini di precisione.

In avevano allestito poi in giardino due serre di marijuana, nelle quali impiegavano prodotti chimici per la coltivazione e lampade a led. I quattro, un 29enne, due 30enni e un 34enne, sono stati condotti nel carcere di Alessandria.