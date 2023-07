Federica Isola d'argento nella spada a squadre ai Mondiali di scherma

Federica Isola ha vinto l'argento nella spada a squadre ai Campionati del Mondo di Scherma in corso a Milano. Una medaglia che vale anche come pass olimpico per Parigi 2024. La piemontese, cresciuta nella Pro Vercelli e tesserata per l'Aeronautica Militare, è stat protagonista della gara disputata insieme a Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio.

Federica Isola vince l'argento nella spada a squadre ai Mondiali di Milano

Le azzurre sono state sconfitte in finale per 32-28 dalla Polonia, al termine di una cammino iniziato il 27 con la vittoria sulla Finlandia ai sedicesimi per 45 a 22 e per 45 a 30 contro il Canada agli ottavi. Nei quarti le azzurre hanno superato Hong Kong nei quarti guadagnandosi un posto sul podio vincendo in semifinale per 40-36 contro la Svizzera.