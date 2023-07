Festival No Tav 'Alta Felicità', un dossier in procura per violazioni

Violazioni alle norme in materia di organizzazione dei concerti, come l'assenza di stewart. E' una delle contestazioni contenute in un dossier al vaglio della procura sul festival “Alta felicità”, l'appuntamento annuale del movimento No Tav in Valsusa, che quest'anno è in programma il 29, 30 e 31 luglio a Venaus. Il dossier è stato confezionato dopo una serie di accertamenti svolti dalla polizia sull'edizione dell'anno scorso. Il festival, che è scandito da concerti, dibattiti e conferenze, richiama di solito migliaia di persone; diverse centinaia si stabiliscono in un campeggio allestito per l'occasione.

Il dossier rientra in una più generale stretta voluta dalla procura. Accanto all'azione nei confronti delle manifestazioni contro il cantiere, la magistratura sta puntando recentemente a contestare le violazioni in materia di somministrazione di bevande e sicurezza degli eventi, occupazione abusiva di suolo pubblico.

A ottobre prima una serie di perquisizioni al centro sociale Askatasuna, con sequestro di cibo di cui era contestata la cattiva conservazione, poi le denunce per un concerto in strada, infine una pioggia di denunce ai militanti, ma anche ad artisti come Willy Peyote, per un concerto che aveva occupato per qualche ora il controviale, un tratto di una decina di metri antistante il centro sociale.

A gennaio ancora perquisizioni con la contestazione di concerti non autorizzati.

A marzo le denunce per il festival Altri modi/altri mondi, kermesse composta da una serie di incontri con intellettuali, tra cui lo storico Alessandro Barbero.

A marzo e poi a giugno, due ispezioni consecutive al centro sociale Murazzi, con l'apposizione dei sigilli all'area bevande, e la contestazione della normativa antincendio e di mancate autorizzazioni alla somministrazione.

Per gli inquirenti, il centro sociale sarebbe un'attività commerciale vera e propria ma senza rilascio di scontrini fiscali e senza autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande. I militanti respingono gli addebiti sottolineando che tutte le iniziative sono non-profit: “Per chi, come noi - scrivono - si pone l’obiettivo di autorganizzarsi e autogestirsi negli spazi ancora liberi da queste logiche, il profitto non rientra negli orizzonti contemplati”.