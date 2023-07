Fiom: "Stellantis e Governo parlino di produzioni, non di giardini"

“Si apra un confronto sulle produzioni”. "Speriamo che Stellantis e il Governo decidano di sedersi con serietà a un tavolo e riaprire un discorso su come si fanno le batterie, le produzioni vere e non su come si fanno i giardini". Così Barbara Tibaldi, segretaria Fiom nazionale, alla manifestazione dei metalmeccanici a Torino. Il riferimento è ai recenti annunci dell’azienda sul Green campus di Mirafiori. "L'Italia per Stellantis non è un Paese centrale. Il Governo ha il dovere di tutelare gli stabilimenti e per tutelarli deve fare produzioni, progettazione, convocare e interloquire con le multinazionali. Speriamo che lunedì non vedano i termini per raggiungere un accordo perché sarebbe un accordo di narrazione" ha aggiunto Tibaldi.

Tavares, Urso e Le Maire

“Tavares dovrebbe prima incontrare i sindacati”. "Ma che si diranno mai Tavares e Urso che non conoscono i problemi dei territori? Noi chiediamo a Tavares che incontri prima i sindacati e poi il ministro". Così il segretario generale della Uilm, Rocco Palombella, sull'incontro in programma lunedì tra il ministro Adolfo Urso e l'amministratore delegato di Stellantis. Le sue parole sono arrivate dal palco della manifestazione di Torino. Sulla produzione dei nuovi modelli, a cominciare dalla 600 elettrica in Polonia e dalla nuova topolino in Marocco, erano già fioccate le polemiche nei giorni scorsi. Il ministro francese dell'Economia, Bruno Le Maire, in particolare, aveva invitato Stellantis a essere “patriottica” e a produrre in Francia. “Produciamo dove conviene”, la risposta gelida di Tavares. Ma da Urso potrebbe arrivare una richiesta analoga da parte dell'Italia.