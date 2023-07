Fiorella Mannoia e Danilo Rea fanno tappa al Maggiore di Verbania

Il tour di Fiorella Mannoia e Danilo Rea fa tappa a Verbania. Sul palco dell'arena esterna del Teatro il Maggiore mercoledì 19 portano il loro progetto “Luce”.

Un concerto perfetto nella sua essenzialità: la voce di una delle più grandi interpreti della canzone italiana, e il piano di uno dei musicisti jazz più apprezzati del nostro paese, in grado di spaziare su qualunque repertorio con il suo estro e la sua sensibilità musicale. Sul palco, immersi nel chiarore delle candele, il repertorio e i successi della Mannoia e la melodia della canzone e l’improvvisazione jazz di Rea si incontrano in una perfetta alchimia sonora, in un live unico, capace di incantare il pubblico con la sua intensità.