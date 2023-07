Grandine su Alba, Langhe e Roero. Ingenti danni ai campi

Un forte temporale con vento e grandine si è abbattuto poco prima delle 15 sulle colline di Langhe e Roero e sulla città di Alba. Colpita un'area che va da Castino, a Vezza e Corneliano d'Alba, fino a Castagnole delle Lanze nell'astigiano. Chicchi grandi come nocciole segnalati anche su noccioleti e vigneti, con danni da verificare. Responsabile l'imponente sistema temporalesco a carattere di supercella per il quale era stata emessa sin dalle 13 un'allerta gialla. Ad Alba i vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza un ponteggio pericolante in zona di via Ognissanti.