In bicicletta da Villar Focchiardo a Bussoleno

Sono ufficialmente iniziati i lavori di realizzazione del terzo lotto della ciclovia Francigena, che collegherà Villar Focchiardo a Bussoleno. Denominato "Fondi Mibact" in riferimento alla fonte di finanziamento proveniente dal Ministero dei Beni Ambientali e Culturali, questo lotto rientra nel programma nazionale per la messa in sicurezza dei sistemi territoriali turistico-culturali (cammini, percorsi, aree vaste), in cui la Via Francigena è stata inclusa.

Per sgravare la SS24

Il nuovo tratto mira innanzitutto a ridurre la promiscuità fra i pedoni e il traffico veicolare sulla SS24, senza realizzare opere costose e tecnicamente complesse, prevedendo anche una combinazione di tratti pedonali e ciclabili, che si fondono armoniosamente nel territorio comunale di San Giorio di Susa.

Soddisfazione è stata espressa da parte dell’assessore alle opere pubbliche, nonché vicesindaco della località, Luca Giai: “L’opera - ha detto - consentirà di alleggerire i passaggi pedonali e ciclistici sulla statale 24, passando all’interno del nostro paese in sicurezza e con valorizzazione paesaggistica e turistica”.