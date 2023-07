Fuga di gas e incendio nella notte. Evitato un disastro

Verso mezzanotte, una squadra della sede centrale del Comando Vigili del Fuoco di Vercelli è intervenuta in via XXVI aprile, per una segnalazione di incendio masserizie.

I vigili del fuoco provvedevano allo spegnimento del rogo generato dalla combustione di un cumulo di materiale, depositato in adiacenza ad una palazzina, nelle immediate vicinanze di una tubazione del gas ad uso civile.

Le successive operazioni di bonifica e messa in sicurezza permettevano, tramite strumentazione specifica, di rilevare una perdita sull'impianto gas che necessitava dell'intervento dei tecnici. Gli stessi, giunti sul posto, decidevano di interrompere l'erogazione del servizio all'intero stabile per permettere l'intervento di riparazione e ripristino delle condizioni di sicurezza.